A ufficializzare la notizia è stato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto al Festival dell’Economia di Trento. Le Ferrovie dello Stato hanno avviato una collaborazione con due soggetti, uno dei quali è Starlink, per rendere possibile la connessione sui treni durante l’intera tratta dell’alta velocità tra Milano e Roma grazie alla copertura satellitare.

Il sistema, secondo quanto ha riportato il quotidiano La Stampa, consiste nel posizionare la ‘tavoletta’ di Starlink sul tetto dei vagoni e delle stazioni sperdute, prendere il segnale satellitare e tradurlo in connettività wi-fi. Sul tema il ministro dei Trasporti ha spiegato che c’è tutto l’interesse a “garantire a chi viaggia sulle linee di alta velocità una connessione che oggi non c’è”, e che a decidere, in piena autonomia, sarà Ferrovie dello Stato. Se la “sperimentazione dovesse andare a buon fine sarò il primo sostenitore di un accordo con Starlink” ha sottolineato Salvini al Sole 24 Ore, aggiungendo come Starlink sia “uno dei pochi in grado di garantire questo servizio”.

Dal canto su Fs, interpellata dall’Ansa, ha confermato di voler investire in progetti di “potenziamento della connettività a bordo dei treni e ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva di viaggio dei passeggeri”. Tra i fornitori ai quali il gruppo affida il servizio di wifi a bordo treno figura l’azienda Icomera, che ha integrato Starlink nei propri sistemi.