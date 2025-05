Donnarumma: “Il Gruppo FS è in fase di grande trasformazione”

“Oggi le Ferrovie dello Stato stanno bene, stanno crescendo”. A dichiararlo è l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma. “Siamo in una fase di grande trasformazione - aggiunge -. Il bilancio 2024 ha segnato investimenti record, oltre 17 miliardi di euro, e abbiamo avviato un piano strategico da oltre 100 miliardi in cinque anni. Stiamo costruendo un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro. In molti ambiti siamo un riferimento”.

In un’intervista al Quotidiano Nazionale l’a.d. spiega come l’Alta Velocità italiana sia tra le più performanti d’Europa, ma soprattutto guarda con soddisfazione ai risultati raggiunti nel continente. “Abbiamo un sistema intermodale all’avanguardia e siamo presenti in modo strutturato in diversi Paesi: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Grecia - sostiene -. Oggi possiamo dire che l’Italia gioca da protagonista non solo in Europa, ma anche negli altri continenti”.