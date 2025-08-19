Alta velocità, nuova linea Salerno Reggio Calabria: aggiudicata la gara per la galleria Santomarco

Procedono i lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario ad Alta velocità della tratta Salerno-Reggio Calabria.

Rfi ha annunciato che la gara per la realizzazione della nuova galleria Santomarco è stata aggiudicata. I lavori, di importo pari a 1,6 miliardi di euro, saranno eseguiti da Webuild, Ghella, Impresa Pizzarotti&C, Seli Overseas.

Come riporta una nota, “l’intervento prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria e i restanti 5 in superficie. Il nuovo tracciato interesserà i comuni di Paola, San Lucido, Rende, Montalto Uffugo, San Vincenzo la Costa e San Fili, nella Provincia di Cosenza. In prossimità dell’imbocco della galleria lato Cosenza, nel Comune di Montalto Uffugo, è prevista una nuova stazione, con relativa viabilità di collegamento, per il territorio e il polo universitario di Rende. L’attivazione è prevista nel 2032”.