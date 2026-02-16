Amata, Sicilia: “La strategia della destagionalizzazione funziona”

“La Sicilia costruisce una geografia del viaggio più equilibrata, sostenibile e competitiva sui mercati internazionali” dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata.

“Il rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente - continua - non compromette la vivibilità nei mesi di picco e in bassa stagione i flussi turistici crescono più che in alta stagione”. L’incremento del 2,8% dei 7,4 milioni di arrivi e dello 0,24% dei 22,8 milioni di presenze 2025 e la distribuzione dei flussi sull’intero arco annuale confermano la buona direzione della strategia regionale, fondata su “prolungamento stagionale e crescita qualitativa del turismo leisure, wedding e business internazionale”. Due gli indicatori chiave, aggiugne ‘assessore alla Bit: la contrazione dell’Indice di Stagionalità da 0,64 nel 2023 a 0,62 nel 2025 e l’aumento del traffico aereo a Lampedusa e Catania oltre a Palermo, su tutti i mesi dell’anno e in rialzo marcato in autunno e inverno.