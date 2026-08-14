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Anas, 24 milioni di spostamenti auto nel weekend di Ferragosto

Anas, 24 milioni di spostamenti auto nel weekend di Ferragosto

Arrivano le stime dell’Osservatorio della mobilità stradale di Anas: si prevedono oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sul weekend di Ferragosto. Per questo motivo, la società comunica di aver potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e di aver ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

Lungo la rete Anas per il fine settimana di Ferragosto è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso dal pomeriggio di venerdì 14 agosto, la mattina di sabato 15 agosto, e per l’intera giornata di domenica 16. Venerdì pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare; domenica per i primi rientri verso le grandi città.

Anas ricorda che il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore venerdì 14 agosto dalle 16 alle 22, sabato 15 agosto e domenica 16 agosto dalle 7 alle 22.

“In vista delle ultime partenze e dei primi rientri – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - cresce il nostro impegno per garantire la massima scorrevolezza e sicurezza della circolazione lungo la rete stradale e autostradale Anas. Attraverso un presidio costante del territorio, abbiamo potenziato i servizi di pronto intervento e il monitoraggio h24 dei flussi di traffico in sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’ordine per ridurre al minimo i disagi legati all’aumento del traffico”.

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