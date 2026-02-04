Angelucci, Roma Capitale: “Importante il lavoro di squadra”

“Investimenti pubblici e privati e strategie culturali e urbane sono il perno dell’azione messa in campo da Roma Capitale”. Lo afferma il presidente della commissione permanente Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, Mariano Angelucci, con esempi concreti: “Dalle riqualificazioni di Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli, sede della Fondazione Valentino e oggi ancora più visitata dopo la sua scomparsa, e Portico d’Ottavia, ai cantieri in arrivo su Piazza della Galleria, con quasi 30 milioni di euro, Piazza Venezia e Piazza Tiburtina, fino agli interventi già conclusi a Termini, Piazza dei Cinquecento e Piazza Pia. I risultati nascono dal lavoro di squadra” sottolinea.

“In quattro anni abbiamo ricostruito un’identità cooperativa: le eccellenze non sono mai mancate, ma serviva farle dialogare. Una squadra funziona solo se è completa” aggiunge, spiegando la scelta di investire sull’internazionalizzazione coinvolgendo chi vive Roma ogni giorno.

“Se si vive bene la città, anche chi arriva sta bene”. L’obiettivo è rigenerare Roma, migliorando la qualità della vita e l’attrattività turistica, continuando a investire su asset strategici come Ostia Antica.