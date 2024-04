Assoturismo-Cst: “Circa 5,6 milioni di presenze per il ponte della Festa della Liberazione”

Sono circa 5,6 milioni le presenze attese nelle strutture ricettive in questi giorni di ponte. Il dato, che supera di 400mila unità quello del 2023, arriva da un’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici per Assoturismo, prendendo in considerazione le prenotazioni effettuate sulle principali piattaforme online per il periodo compreso tra il 25 aprile e domenica 28 aprile.

Per il ponte della Festa della Liberazione sono state prenotate complessivamente il 79% delle stanze disponibili.

Prevalgono gli italiani, anche se i visitatori stranieri restano determinanti per la crescita dei flussi turistici. In media la domanda straniera pesa, infatti, per il 56% sul totale del turismo in Italia nel mese di aprile.

Le destinazioni

Le città d’arte si confermano le mete più ambite, con un tasso di prenotazione che si attesta all’89% delle disponibilità.

Ma è forte la domanda anche per altre tipologie di prodotti: nelle strutture delle aree collinari e rurali sale mediamente all’84%, mentre per le località marine e dei laghi al 79% e al 78%. Seguono le località termali (77%) e della montagna (69%).

Tra le regioni in cima alle preferenze dei turisti quest’anno troviamo l’Umbria ed il Lazio, con un tasso di prenotazione dell’89%, la Liguria (86%), la Toscana e la Campania con l’85%, il Friuli-Venezia Giulia (84%), il Veneto (83%) e l’Emilia-Romagna (83%). Seguono poi Lombardia, Marche, Abruzzo, Basilicata e Puglia, con il 78% del tasso di occupazione per ciascuna regione. Chiudono la classifica il Molise (64%) e la Calabria (62%).