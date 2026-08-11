Autostrade, destinati ad aumentare i passaggi “senza caselli”

Lo chiamano “free flow”, ovvero “flusso libero”, le auto passano senza doversi fermare ai caselli (tutte le vetture, non solo quelle con dispositivi di telepedaggio). Ed è una tendenza sulle autostrade italiane destinata ad aumentare per facilitare il traffico e i viaggi senza causare rallentamenti, come riporta Corriere.it.

Già diffusa in Francia, Spagna e Portogallo, con questa modalità l’auto transita sotto portali dotati di telecamere e sensori che riconoscono la targa, registrano il passaggio e calcolano l'importo dovuto in base al tratto percorso. Si paga con i dispositivi come Telepass, UnipolMove o MooneyGo, oppure entro 15 giorni tramite i canali online della rete autostradale, una app apposita o punti fisici convenzionati.

“Il sistema è oggi attivo su un numero ancora limitato di tratte: l'A33 Autostrada delle Langhe (Asti-Cuneo), l'A36 Pedemontana Lombarda, l'A59 tangenziale di Como, l'A60 tangenziale di Varese e il raccordo Ospitaletto-Montichiari – spiega il quotidiano - Complessivamente il free flow copre meno di 200 chilometri sugli oltre 6 mila di rete autostradale a pagamento del Paese: una porzione ancora piccola, ma la sua diffusione è destinata a crescere”.