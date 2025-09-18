Best Beaches 2025, a InOut|The Hospitality Community la premiazione

Verranno premiati nel corso di InOut|The Hospitality Community i vincitori del concorso Best Beaches 2025 organizzato da Mondo Balneare, che elegge ogni anno i migliori stabilimenti balneari del nostro Paese. Giunto alla decima edizione il concorso ha visto la giuria - della quale ha fatto parte anche Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - impegnata a decidere i più meritevoli tra i numerosi partecipanti iscritti sul sito www.bestbeach.it.

Come riporta mondobalneare.it le iscrizioni per il concorso si erano aperte lo scorso luglio e, per poter partecipare, gli stabilimenti italiani dovevano raccogliere almeno mille voti da parte del pubblico. Le votazioni si sono concluse il 31 agosto e la giuria ha assegnato i voti in base a quattro categorie: ‘Best Beach Bar’, ‘Best Beach Design’, Best Italian Beach’ e Best Beach’, il primo premio assoluto.

I vincitori

A vincere il primo premio è stato il Sabbia D’Oro Beach Club di Scanzano Jonico, in Basilicata, premiato per la qualità dei servizi offerti, la pulizia e la sostenibilità ambientale, oltre all’attenzione al design degli spazi e a un’offerta gastronomica che valorizza le eccellenze locali.

Per quanto riguarda, invece, le categorie lo stabilimento ‘Best Italian Beach’ è il Coco Beach di Cozze, in Puglia, mentre il riconoscimento per il ‘Best Beach Design’ è andato al Saint Barth Beach Club di Porto Recanati, nelle Marche, e a vincere il ‘Best Beach Bar’ è stato il Fiko Beach di Roccella Jonica, in Calabria.

La cerimonia di premiazione del concorso si terrà il 9 ottobre alle 16 alla Beach Arena e i vincitori riceveranno come trofeo un pezzo unico realizzato dall’artista Piero Bussetti.