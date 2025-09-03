È una delle novità dell’edizione 2025 di TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community, “un’occasione fondamentale - sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG - per i buyer stranieri, ma anche per i visitatori internazionali e italiani che intendano raggiungere Rimini nei giorni delle nostre manifestazioni in modo rapido e comodo”.

Stiamo parlando del collegamento diretto da e per Roma, che sarà operato da Luxwing dal 7 al 10 ottobre, dunque a partire dal giorno prima dell’inizio di TTG Travel Experience e InOut|The Hospitality Community e fino al giorno della loro conclusione.

“Gli orari dei voli - continua Armiri - sono stati studiati strategicamente in coincidenza con gli arrivi intercontinentali a Fiumicino”.

Il 7 ottobre, infatti, il decollo sarà da Roma alle 10,30, atterrando a Rimini alle 11,30, mentre il ritorno è previsto alle 16 da Rimini, con arrivo a Roma alle 17.

Il primo giorno delle manifestazioni, l’8 ottobre, il volo partirà dalla Capitale sempre alle 10,30 e il ritorno da Rimini è previsto alle ore 19, con arrivo un’ora dopo.

Stessi orari per il giorno 9 ottobre, mentre il 10 il decollo da Roma è previsto alle 9, con atterraggio alle 10, e il ritorno da Rimini sarà invece alle 18.

Una modalità di viaggio che si aggiunge a tutte le altre già disponibili, come il treno. All’interno del quartiere fieristico di Rimini, infatti, si trova la stazione ferroviaria di Riminifiera, sulla linea Milano-Bari, a 50 metri dall’Ingresso Sud e attiva unicamente nelle giornate di manifestazione.