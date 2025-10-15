Nel mese di luglio la bilancia dei pagamenti turistici italiana ha registrato un surplus di 4,3 miliardi di euro, in crescita rispetto lo stesso mese del 2024. Le entrate turistiche sono state infatti pari a 7,8 miliardi, in aumento del 5,6%, mentre le uscite sono state di 3,5 miliardi di euro. Secondo Bankitalia, da maggio a luglio 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,5%.

L'incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai Paesi extra-Ue è risultato superiore a quello registrato dai turisti europei, rispettivamente il 6,5 contro il 2,8%. La spesa degli italiani all'estero è invece cresciuta dell’8,1% nell'area Ue contro il 6,5 nei paesi extra-Ue. “I dati pubblicati dalla Banca d'Italia certificano la solidità del turismo internazionale in Italia, con flussi e spesa che continuano a sostenere la nostra economia”, ha commentato il Ministro del turismo Daniela Santanchè.