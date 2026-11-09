Campania Turismo, avvio della selezione per il nuovo direttore generale

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania l’avviso pubblico per l’individuazione del nuovo Direttore Generale dell’Agenzia regionale Campania Turismo.

La domanda - redatta in carta semplice e secondo i modelli predisposti online dovrà essere indirizzata alla Direzione Generale Politiche culturali e Turismo e presentata per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: cultura.turismo@pec.regione.campania.it. La domanda deve pervenire entro il 5 dicembre con allegati cv in formato europeo con specifica dei requisiti per la partecipazione; copia di un documento di identità valido; informativa dati personali. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Regione Campania.