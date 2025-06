Capri: ecco le prime misure per arginare il sovraffollamento dell’isola

Un nuovo servizio di informazione e accoglienza turistica e un sistema di canalizzazione per il trasporto pubblico e dei taxi per ridurre l’impatto negativo del sovraffollamento e garantire una migliore qualità dell’accoglienza per tutti coloro che scelgono di visitare e soggiornare sull’isola. Sono queste le iniziative realizzate grazie alla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo del Comune di Capri, l’associazione Federalberghi Isola di Capri e la società Porto Turistico di Capri.

Per quanto riguarda la funicolare è stato realizzato anche un accesso prioritario che, da quest’anno, non sarà riservato solo ai residenti ma anche agli ospiti degli hotel dell’isola. “Con questa iniziativa intendiamo intervenire concretamente per migliorare l’esperienza dei nostri ospiti nella zona dell’isola che più di tutte soffre del congestionamento, soprattutto nelle ore di punta - dichiara l’assessore al Turismo Melania Esposito -. Lo facciamo anche attraverso una scelta chiara che mira a tutelare in particolare gli ospiti che, soggiornando nelle strutture alberghiere dell’isola, puntano ad una esperienza più consapevole del nostro territorio per poterne apprezzare in toto il ricco patrimonio fatto di cultura, natura, arte e bellezza”.