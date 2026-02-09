Capri: il Comune vara le nuove regole contro l’overtourism

Mai più di 40 persone per gruppo, niente ombrelli e file ordinate: a Capri scattano le nuove regole contro l'overturism. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all'unanimità un vademecum per la prossima stagione estiva, che dovrebbe evitare le situazioni di sovraffollamento e disagio che si sono registrate lo scorso anno.

Si comincia con i gruppi organizzati, che non potranno più superare il numero di 40 partecipanti. Per gruppi sopra le venti persone inoltre, sarà obbligatorio munirsi di cuffiette per ascoltare le spiegazioni della propria guida turistica. Le guide dovranno avere una paletta idonea e non di ombrelli, foulard o altri oggetti per essere individuati e dovranno monitorare affinché il gruppo rimanga compatto e in sicurezza durante tutto il percorso, evitando di occupare la totalità dello spazio a disposizione.

Il nuovo regolamento arriva dopo l'istituzione dell'area protetta dei Faraglioni, che vieta l'avvicinarsi indiscriminato di imbarcazioni a motore a questi monumenti della natura.