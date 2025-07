Il turismo della silver age continua la sua costante espansione e avrà un’esplosione di numeri e valore nei prossimi anni. In Europa gli over 65 sono circa 97 milioni, il 21,6% della popolazione, e muovono un valore economico stimato nel 2025 di circa 250 miliardi di euro. La crescita nei prossimi anni è prevista a ritmi del 18%, tanto che si stima un valore di circa 300 miliardi nel 2030 e ben 567 nel 2040.

“Il turismo della silver age sta aumentando e il sistema termale ne è un perno centrale - sostiene Massimo Caputi, presidente di Federterme -. Le persone vogliono viaggiare, ma vogliono anche migliorare la qualità della loro vita”.

In Italia i viaggi degli over 65 corrispondono al 14,3% di tutta la filiera turistica nazionale. In questo segmento vengono compresi i viaggi leisure, ma anche il cosiddetto turismo medicale, ovvero chi unisce al viaggio anche le visite mediche, i soggiorni termali o di benessere. Da solo questo segmento vale 16,8 miliardi di euro, e si stima che salirà a quasi 36 miliardi entro il 2029. L’Italia inoltre sta diventando sempre più meta mondiale di questo tipo di turismo e sul podio di chi ci preferisce troviamo la Germania, la Polonia e gli Stati Uniti, mentre a sorpresa al sesto posto si piazza l’India. “La silver age è una componente trainante della domanda di turismo in futuro - ha aggiunto il ministro Daniela Santanchè -. Si tratta di un turismo di qualità, che spende più della media e che soprattutto destagionalizza il settore”.