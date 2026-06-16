Caribe Bay assume per l’estate: ancora 50 posizioni aperte

Prosegue a Caribe Bay la ricerca di personale per l’estate. Il parco sta completando le assunzioni a copertura delle oltre 250 posizioni lavorative previste per l’alta stagione.

Attualmente sono ancora 50 i posti vacanti. Il parco cerca figure -anche senza esperienza - da impiegare nella ristorazione; e un addetto al customer care. Per questa posizione è richiesta la conoscenza del tedesco e dell’inglese.

Come candidarsi

Le candidature per le posizioni ancora aperte possono essere inviate attraverso la sezione ‘Lavora con Noi’ del sito di Caribe Bay.

“I giovani che scelgono di lavorare con noi portano energia, curiosità e voglia di mettersi in gioco: sono ragazzi che desiderano imparare, crescere e dimostrare il proprio valore - dichiara Luciano Pareschi, ceo e founder Caribe Bay -. Il nostro compito è accompagnarli in un percorso di formazione che mette al centro la relazione con gli ospiti, perché il rapporto con il personale è parte integrante dell’esperienza di visita e deve essere coerente con il livello di eccellenza che vogliamo offrire. Investire su questi ragazzi significa investire sul futuro del territorio: sono loro che porteranno avanti la vocazione turistica della destinazione, ed è oggi che possiamo aiutarli a crescere, formarsi e acquisire le competenze necessarie per farlo”.