Caro Carburanti e bus turistici, le nuove misure in Gazzetta Ufficiale

“Si scrive un’altra importante pagina nel percorso di sostegno alle imprese di bus turistici e nella lotta al caro carburante che, negli ultimi mesi, ha messo a dura prova le aziende del comparto. Accogliamo con favore questo nuovo intervento del Governo, che rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle istanze che, come Associazione di riferimento del comparto, abbiamo portato con determinazione ai tavoli istituzionali”. Con queste parole An.bti Confcommercio accoglie la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo pacchetto di misure straordinarie per contrastare il rialzo dei combustibili.

Oltre a prorogare fino al 25 agosto le misure già varate contro il caro carburante, il provvedimento del Governo amplia il credito d’imposta per l’autotrasporto, includendo anche il mese di agosto tra quelli rimborsabili e incrementando di 42,1 milioni di euro le risorse disponibili, che raggiungono così 364,1 milioni di euro complessivi.

“Siamo soddisfatti dell’impegno che l’Esecutivo sta dimostrando su questo tema e dell’attenzione riservata agli imprenditori del settore - scrive l’associazione in una nota -. Pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche e dei vincoli di finanza pubblica, il Governo ha scelto ancora una volta di intervenire, offrendo un segnale di fiducia a migliaia di imprese che ogni giorno garantiscono mobilità, turismo e servizi essenziali per il Paese”.

I provvedimenti, rimarca An.bti, “segnano finalmente una netta discontinuità rispetto al passato. Per troppo tempo le imprese dei bus turistici sono rimaste escluse da misure di sostegno e incentivi riconosciuti ad altri comparti dell’autotrasporto, subendo una disparità di trattamento che non era più giustificabile, né accettabile. Oggi vediamo affermarsi un principio di equità che riteniamo imprescindibile e che dovrà accompagnare tutte le future politiche, stesso settore, stessi diritti. Chi svolge un servizio fondamentale per la mobilità del Paese deve sempre poter contare sulle stesse opportunità, sulle stesse tutele e sugli stessi strumenti di sostegno previsti per gli altri operatori dell’autotrasporto”.