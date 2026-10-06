Cinecittà World: crescono gli stranieri

“La stagione estiva è stata, per il comparto dei parchi, un po’ dura in generale, anche a livello internazionale, a causa del grande caldo”. A parlare è David Tommaso, general manager di Cinecittà World, il parco a tema cinematografico alle porte di Roma, che ci racconta di una stagione che ha pesantemente risentito del clima. “In sostanza siamo rimasti stabili – ha aggiunto -, abbiamo avuto un leggero calo ad una sola cifra percentuale, e di questo siamo contenti, visto che altri parchi in Europa hanno fatto il 26% di meno”.

Il gran caldo non ha invece fermato i turisti stranieri, attratti soprattutto dallo spettacolo in costume di ricostruzione storica nel settore di Roma World. “Gli ospiti stranieri crescono, siamo al 6-7% degli ingressi totali – ha precisato Tommaso -. Aumentano per lo spettacolo sull’antica Roma, ma anche grazie alla collaborazione iniziata con agenzie e tour operator incoming. Quest’anno siamo riusciti a fare delle aperture straordinarie con presenze solo tedesche o turche. Anche 1.850 persone in un giorno”.

Cala invece il sipario, almeno per ora, sull’investimento annunciato negli scorsi anni, ovvero l’albergo di proprietà che sarebbe dovuto sorgere all’interno del parco. Ma altre novità si aggiungono. “Per i progetti futuri, in queste settimane stanno avvenendo due cose importanti. La prima riguarda degli accordi da parte dei nostri azionisti, per la ristrutturazione e il consolidamento degli asset societari della holding proprietà del parco. Con questa nuova solidità, anche finanziaria, si metteranno in campo 5 progetti, di cui 3 destinati all’ampliamento dell’offerta per gli ospiti, che penso potremo annunciare a gennaio”