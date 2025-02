Cinecittà World, il traguardo dei dieci anni e le nuove attrazioni

Quasi 6 milioni di visitatori, tante novità in programma ma soprattutto, dal 2017 ad oggi, una crescita continua anno dopo anno. Cinecittà World ha festeggiato all’Ara Pacis a Roma i suoi primi dieci anni di vita, che lo hanno consacrato come il primo parco del Centro-Sud e il quarto in Italia. “Faccio tanti auguri a Cinecittà per tanti altri decenni di divertimento - ha dichiarato Stefano Cigarini, amministratore delegato del Parco -. In dieci anni abbiamo registrato tanti record, come le 25mila presenze la notte di Halloween e soprattutto un pubblico che per il 50% viene da fuori Roma e per il 20% è composto da stranieri attratti dallo spettacolo Roma on fire che riprenderà il prossimo 13 giugno”.

Tante le novità per la stagione 2025 che comincerà a marzo. Il 28 torna Roma World e il nuovo Villaggio Western con 60 casette dove poter dormire come in un set di un film di Sergio Leone. Il 10 maggio il parco ospiterà il Roma Sport Experience, mentre il 31 riaprirà Aqua World. A settembre sarà la volta della nona edizione di ‘Viva l’Italia’, la festa delle forze armate a scopo benefico. “E poi Natale con le luminarie, Halloween e il Capodanno più grande d’Italia. Continueremo a crescere e a stupire” ha concluso Cigarini.

Roberto Saoncella