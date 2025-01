Cinecittà World, Job Talent Day il 22 febbraio

Nuovo Job Talent Day per Cinecittà World, che apre la selezione di oltre 200 nuove figure professionali. L’appuntamento con la giornata speciale dedicata alla selezione del personale è sabato 22 febbraio, nel pieno della festa di Carnevale celebrata al parco dal 15 febbraio al 9 marzo.

La nuova stagione del parco prenderà il via venerdì 14 marzo in occasione del decimo anniversario del parco divertimenti del cinema e della tv di Roma. Le selezioni riguardano diversi ruoli, dalla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, banchisti/cassieri, baristi, addetti allo street food, lavapiatti, camerieri), agli operatori attrazion; dal cast artistico (attori, attrici, cantanti, ballerini, animatori Horror House) ai bagnini per il parco acquatico Aqua World, passando per addetti alle pulizie, alle vendite, agli steward, alle hostess, ai tutori dei percorsi didattici, alla biglietteria, ai tecnici avl, alle guide botaniche per Roma World, il parco a tema antica Roma. E ancora, addetti al telemarketing e alla manutenzione.

Per partecipare al Job Talent Day, gli interessati devono candidarsi sul sito ufficiale del parco entro il 16 febbraio. I candidati selezionati riceveranno una mail di conferma dall’ufficio risorse umane e, accedendo gratuitamente al parco, potranno sostenere un colloquio conoscitivo il giorno dell’evento, a partire dalle 11.