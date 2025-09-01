Cinema, turismo e cultura: i nuovi progetti della Puglia

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia la Puglia ha portato non solo film e serie in concorso, ma una visione strategica che intreccia cinema, turismo e promozione culturale. Nel panel “Cinema in Puglia. Funding, Opportunities e Bifest”, Apulia Film Commission e Regione Puglia hanno illustrato i nuovi strumenti di sostegno alle produzioni, dal rilancio dell’Apulia Film Fund al Cine-Voucher Market Puglia 2025, con l’obiettivo di attrarre investimenti e valorizzare il territorio come set naturale.

Al centro anche i progetti europei REEL e FRAME, dedicati al cineturismo e alla cooperazione adriatica, che puntano a creare nuove rotte tra Italia, Croazia, Albania e Montenegro. “Il cinema è un volano per lo sviluppo culturale ed economico” ha sottolineato Claudio Polignano, Interreg IPA South Adriatic. Non solo set, ma anche lifestyle: con “Puglia on Screen - Gusto e set dal Cuore del Mediterraneo” la regione ha raccontato a Venezia le proprie eccellenze enogastronomiche, rafforzando l’immagine di una destinazione capace di coniugare cinema, paesaggio e turismo esperienziale. “La Puglia è cinema, gusto e identità” ha ricordato l’assessore Donato Pentassuglia.