Cna Turismo e Commercio: tra luglio e settembre previste 224 milioni di presenze

È un'altra estate da record per il turismo italiano, secondo l’ultima stima di Cna Turismo e Commercio, che prevede, tra luglio e settembre, di superare le 224 milioni di presenze. Se questi numeri fossero confermati, si genererebbe una spesa di 27 miliardi di euro e un impatto complessivo sull'economia italiana compreso tra 43 e 48 miliardi.

A sostenere la crescita, secondo l’indagine, c’è innanzitutto la domanda internazionale, alimentata da Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e dai mercati asiatici in forte ripresa. A questo si aggiunge, la crescita del turismo enogastronomico, il richiamo del Giubileo e l'allungamento della stagione turistica.

Le località più richieste si confermano la Costiera Amalfitana, il Salento, la Sardegna, la Sicilia, la Riviera Romagnola, il Lago di Garda e le Dolomiti. Tra le città d'arte continuano a trainare Roma, Firenze, Venezia, Napoli e Milano.

Roberto Saoncella