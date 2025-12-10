TTG Italia

Cucina patrimonio
Unesco, Santanchè
‘Traguardo storico’

Cucina patrimonioUnesco, Santanchè‘Traguardo storico’

Abbiamo raggiunto un obiettivo storico”. Sono parole di soddisfazione quelle con cui il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta il riconoscimento, avvenuto oggi, della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco.

“Si tratta - aggiunge il ministro - del riconoscimento mondiale di un modello culturale che è parte integrante della nostra identità nazionale e, allo stesso tempo, un asset strategico di grande rilevanza per il tessuto economico italiano”. E fa notare come il successo delle eccellenze culinarie del nostro Paese risieda in un “apparato vincente e inossidabile in cui tutti gli elementi operano in sinergia. Il suo cuore è la convivialità e il valore sociale, che lega famiglie e comunità e che si unisce indissolubilmente alla ricchezza dei nostri territori, promuovendo la tutela dei prodotti locali”.

Le cifre del settore

Un settore, quello dell’offerta gastronomica, che è già un pilastro della nostra industria turistica, avendo generato un fatturato di oltre 40 miliardi di euro nel 2024, a più 12% rispetto all’anno precedente. In base ai dati ministeriali il turismo legato a questo segmento è, inoltre, la motivazione principale per la scelta dell’Italia come meta di villeggiatura e la prima voce di spesa dei viaggiatori, con un valore che nei primi quattro mesi del 2025 ha già toccato i 9 miliardi di euro.

“Guardando alle prospettive di crescita - prosegue Santanchè -, le associazioni di categoria stimano che il riconoscimento Unesco della cucina italiana potrebbe determinare, nell’arco di due anni, un incremento dei flussi turistici fino all’8%, pari a circa 18 milioni di pernottamenti aggiuntivi. Oltre al valore turistico diretto, la cucina italiana esercita un ruolo culturale significativo: essa rappresenta un tratto identitario condiviso da 59 milioni di residenti e da una comunità stimata fino a 85 milioni di persone di origine italiana nel mondo, consolidando così un potente legame transnazionale”.

Per celebrare la cultura enogastronomica e l’attrattività turistica italiana nelle principali capitali europee Enit ha lanciato il progetto ‘Italia Gourmet Bus’, che si concluderà questa settimana a Roma.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana