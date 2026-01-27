Il Viminale ha reso noti i click day effettivi per l’invio delle domande precedentemente compilate per le quote 2026-2028 relative al Decreto flussi. Il giorno riservato all’invio per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico è il 9 febbraio, dalle ore 9.
Il 16 Febbraio 2026 (ore 9:00) è il giorno riservato per il lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).
Il Ministero dell’interno specifica che “sarà data priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali.
I tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali”.