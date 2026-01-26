Una crescita di 7,1 punti percentuali conferma l’exploit dell’incoming in Italia: gli arrivi nel 2025 sono arrivati a toccare quota 185 milioni rispetto ai 173 del 2024. I dati sono quelli della piattaforma Alloggiati web del Ministero dell’Interno, il portale dove le strutture ricettive comunicano le generalità dei loro ospiti.
Particolarmente rilevante, come spiega il Viminale, l’incremento di arrivi nelle strutture extralberghiere, con un più 13% sul 2024, per un totale di 80.617.418. Negli hotel, invece, l’aumento è di 3 punti percentuali: da 101.629.754 arrivi del 2024 a 104.660.524 nel 2025.
Crescono i visitatori internazionali
Si consolida, poi, il trend che vede un continuo incremento dei turisti internazionali. Anche nel 2025, infatti, hanno fatto registrare un e: 104.026.448 arrivi rispetto ai 95.707.319 dell’anno precedente.
I turisti italiani sono invece aumentati del e, passando da 77.317.707 del 2024 a 81.251.494 dell’anno scorso.
