Dopo Halloween, Cinecittà World punta al Natale

Dopo un periodo di Halloween di grande soddisfazione, Cinecittà World, il parco dei divertimenti a tema cinematografico di Roma, ha dato ufficialmente inizio alle festività del Natale. “Halloween è andata benissimo, per tutti i parchi italiani, e si conferma una stagione molto interessante. A noi è andata molto bene, visto che nel weekend clou abbiamo registrato oltre 38 mila presenze - ha dichiarato David Tommaso, direttore generale –. Per queste festività abbiamo invece ampliato le proposte dedicate alle famiglie e ai bambini, introdotto numerose novità, e arricchito il percorso con la nuova casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio, spettacoli a tema completamente inediti e ambientazioni immersive che uniscono divertimento, cinema e la tradizione natalizia più autentica”. Confermata anche la festa di Capodanno più grande d’Italia. Si chiude, il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana con dolci, sorprese e tanta allegria per tutti i bambini.