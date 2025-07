Buone notizie per l’incoming: cresce la domanda dall’Asia Pacifico e sta tornano il turismo cinese. A certificarlo gli ultimi dati diffusi dall’Enit, in occasione dell’Iltm Singapore, secondo cui nei primi cinque mesi del 2025, gli arrivi aeroportuali dall’area per soggiorni di almeno una notte sono cresciuti di circa il 10% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un picco di passeggeri (83.400, ossia +17,4%) a maggio.

La motivazione principale dei viaggi resta il turismo per vacanza e tempo libero, che rappresenta il 93,2% degli arrivi (in crescita del +10,3%), mentre i viaggi per lavoro costituiscono il restante 6,8%, con un incremento del +4,4%.

Guida la Cina

A guidare la Cina, con oltre 94.700 arrivi (+8,3% e una quota del 32,6% sul totale dell’area geografica). Seguono la Corea del Sud, con 71.288 passeggeri (+4,3% e un’incidenza del 24,5%); il Giappone, che registra 42.365 arrivi (+14,9%, pari al 14,6% del totale); l’Australia, che segna un incremento del +20,7% con 31.915 passeggeri (11%); l’India, che mostra una crescita del +10% con circa 22mila arrivi e una quota stabile al 7,6%; la Thailandia, che si distingue per l’incremento più marcato pari al +24,6%, con 9.765 arrivi (3,4%); l’Indonesia, che conta 4.947 passeggeri in crescita del +22,6% (1,7%); e Singapore, che registra un lieve aumento dello 0,8%, con 13.385 arrivi (4,6%).

“Questi risultati dimostrano come ancora una volta riusciamo ad attrarre turisti da ogni parte del mondo - ha commentato Ivana Jelinic, a.d. di Enit Spa -. Arte, cultura, mare ma non solo: il viaggiatore cerca l’esperienza del Made in Italy, degustando prodotti tipici, immergendosi nelle vie dello shopping o concedendosi momenti di relax e benessere”.

Alla ricerca di esperienze

Tra le motivazioni di viaggio, le esperienze, infatti, vanno per la maggiore: tra i turisti australiani cresce l’interesse per pacchetti gastronomici e lusso, con un 50% in più sulle vendite rispetto al 2024. Soggiorni lunghi (3 settimane) in Costiera Amalfitana, Puglia e Sicilia, oltre che città quali Roma e Milano. Anche i pacchetti che combinano arte, wellness e shopping mostrano buone performance, con aumenti tra il +7% e il +20% ed una permanenza media di 15 giorni.

Tra chi arriva dalla Cina, in aumento Sport & Wellness del +20% in città quali Milano, Torino, Cortina, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli; oltre ad un interesse per i viaggi formativi e professionali: il segmento Mice e studio cresce del +12%.

Dal Giappone, le prenotazioni dal mercato hanno registrato una crescita media del +29,2% a conferma di un interesse costante verso l’Italia. I pacchetti proposti prevedono una permanenza media di 8 giorni, con itinerari ben strutturati che combinano cultura, paesaggio e gastronomia, oltre allo shopping che rappresenta una componente rilevante, soprattutto a Milano, Venezia e Firenze, dove è percepito come parte dell’esperienza culturale e di lifestyle italiano.