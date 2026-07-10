Enoturismo, nasce la Rete delle bollicine siciliane

La Sicilia dello spumante diventa destinazione. Nasce la Rete delle bollicine siciliane, un progetto volto a trasformare gli areali di produzione in vera e propria meta turistica.

Il progetto porta la firma dell’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino (IRVO), in sinergia con la sezione siciliana dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS Sicilia).

Il lancio ufficiale è previsto nel corso della XII edizione di ‘Sicilia in Bolle’. Nel corso del convegno ‘Bollicine Siciliane. Dall’eccellenza enologica all’esperienza di un territorio’ - che si svolgerà domenica 13 luglio a Realmonte (AG) - sarà siglato il ‘Manifesto della rete delle bollicine siciliane’, un documento che farà da guida allo sviluppo di itinerari enoturistici nell’isola, che possano integrare in un’unica grande offerta vino, mare, siti archeologici, città d’arte, borghi storici, parchi naturali e gastronomia in un’unica esperienza.

“L’obiettivo - scrivono le associazioni in una nota - è dare voce a un’identità comune e riconoscibile: la bollicina siciliana diventerà la porta di accesso a itinerari che conducono, tappa per tappa, a scoprire dell’identità dei luoghi e la biodiversità dei vitigni”.