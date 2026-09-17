Design da Interrail anni ’90, comfort attuale e obiettivi sostenibili: il nuovo treno Milano Porta Garibaldi - Bruxelles di European Sleeper “connette una tratta cruciale del traffico europeo, da cui ci aspettiamo un alto tasso di passeggeri leisure in entrambe le direzioni, oltre a facilitare il transito da Regno Unito e Germania occidentale verso l’Italia”. Secondo Chris Engelsman, co-fondatore e direttore generale di European Sleeper, intervistato a Milano al lancio dell’operazione, “l’Italia è una perfetta destinazione leisure e Milano è un approdo strategico, sia come destinazione a sé sia come snodo per Venezia e laghi. Crediamo molto in questa tratta anche per consentire agli italiani di visitare agilmente Amsterdam, Bruxelles e persino Londra”.

I risultati, oltre le aspettative in termini di prenotazioni al debutto e per l’alta stagione primavera-estate 2027, prospettano “un’occupazione dall’80 al 90% in alta stagione, che coincide con i mesi da aprile ad agosto e durante le festività natalizie, che serviamo con un incremento di capacità di 13 o 14 carrozze da 600-700 persone e 200 posti letto per treno”. Con una composizione di passeggeri all’80% leisure e 20% business, le proiezioni per la tratta da Milano dovrebbero coincidere con la media di 500-600 passeggeri per viaggio tra Parigi e Berlino e tra Bruxelles e Praga. I costi devono essere coperti interamente dai ricavi: “Puntiamo a passare da 10 a 14 carrozze per aumentare i ricavi e soddisfare i picchi di domanda dell’alta stagione”.

Il target multigenerazionale si spalma a seconda del budget, a cui corrispondono diversi livelli di servizio: “D’estate molti giovani ci scelgono in alternativa al bus, spesso sono dotati dell’European Sleeper Pass per l’Interrail che garantisce con una prenotazione a prezzo fisso viaggi illimitati su tutti i nostri convogli”. Il servizio offre biancheria e cuscino per tutte le categorie: il posto sedile Budget, la cuccetta Classic con posto letto, prediletta da famiglie e gruppi di amici in scompartimento da 5 viaggiatori prenotabile in esclusiva (Classic Private), Comfort Standard con materassi di qualità superiore da una a tre cuccette e Comfort Plus con lavandino e colazione in formula singola, doppia o tripla, eletta da coppie o business traveler.