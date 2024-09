Federalberghi e Slow Food svelano ‘La Torino del Gusto in Cabrio’

Tour in bus alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche torinesi. Federalberghi Torino e Slow Food, in collaborazione con Consorzio Terre Reali del Piemonte, Booking Piemonte e Somewhere, lanciano ‘La Torino del Gusto in Cabrio’.

L’iniziativa prevede tour guidati per le vie del capoluogo piemontese a bordo di bus scoperti e degustazioni a cura dei Maestri del Gusto di Torino (progetto della Camera di commercio di Torino e di Slow Food).

Obiettivo dell’iniziativa promuovere la destinazione attraverso la valorizzazione dell’attrattività enogastronomica del territorio. “La Torino del Gusto è un prodotto turistico innovativo che unisce, per la prima volta, storia e cultura della città con le tradizioni enogastronomiche del nostro territorio e premia il lavoro e la passione dei Maestri del Gusto - spiega in una nota Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - i turisti che visitano Torino vogliono immergersi nella cultura locale e sono affascinati dalle tante eccellenze enogastronomiche che la città offre, con questo prodotto vogliamo soddisfare questa esigenza e raccontare un territorio attraverso la sua cultura del cibo”.

I tour debutteranno in occasione di ‘Terra Madre Salone del Gusto’, in programma dal 26 al 30 settembre al Parco Dora e verranno successivamente proposti una volta al mese. Nei giorni della fiera il tour si concentrerà sulle vie attorno al parco, con una fermata nel centro cittadino. I turisti potranno inoltre abbinare l’esperienza al pernottamento negli hotel associati a Federalberghi Torino.