Ferrovie dello Stato nomina il nuovo cda: Strisciuglio a.d.

L’assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Gruppo FS. Nel cda siederanno Tommaso Tanzilli, Gianpiero Strisciuglio, Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

Il consiglio di amministrazione è nominato per il triennio 2026-2028.

L’assemblea ha quindi nominato presidente di Ferrovie Tommaso Tanzilli mentre il cda ha in seguito nominato Gianpiero Strisciuglio amministratore delegato e direttore generale.