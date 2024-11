La Basilicata archivia la stagione turistica 2024 con un bilancio più che positivo. Rispetto al 2019, si registra un +52% di arrivi e un +33% di presenze nel settore alberghiero, mentre per l’extralberghiero si è raggiunto un +64% di arrivi e un +41% di presenze.

In questo contesto, il turismo internazionale è diventato il motore della crescita, compensando in maniera significativa il calo dei visitatori italiani. A oggi però, sono ancora molte le sfide che la Basilicata si trova davanti, prima fra tutte quella dei collegamenti. Fiavet, pertanto, ha chiesto un maggiore impegno al Governo per le aree interne del Materano e del Potentino che, pur essendo ricche di attrattive, soffrono ancora di una scarsità di collegamenti.

“Gli operatori turistici sono pronti ad affrontare queste sfide per il pieno sviluppo del settore”, commenta Michele Martulli, vicepresidente di Fiavet Campania Basilicata. “Siamo convinti che la Basilicata abbia dimostrato di avere tutte le potenzialità per affermarsi come una protagonista del turismo internazionale. E abbiamo fiducia che, con il giusto mix di promozione, investimenti e pianificazione, la regione possa aspirare a consolidare il proprio ruolo nel panorama turistico globale”.