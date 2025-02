Fondo Unico Nazionale per il Turismo, il Mitur attiva una casella di posta per le richieste di chiarimento

Un canale diretto per avere chiarimenti sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo. Il Ministero del Turismo ha attivato una casella di posta per le richieste di informazioni sul Funt.

Professionisti e aziende che necessitino di spiegazioni specifiche sul fondo possono quindi scrivere all’indirizzo funt@ministetoturismo.gov.it.

Documenti e atti afferenti allo svolgimento della procedura amministrativa (documentazione di rendicontazione, integrazioni documentali, modifica delle coordinate bancarie), invece, devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it.

Il Mitur precisa che eventuali comunicazioni trasmesse tramite canali differenti non saranno prese in considerazione.