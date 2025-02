Bandi formazione del Ministero, alta la partecipazione

Sono state 112 le domande pervenute al Ministero per avviare progetti di formazione nel mondo del turismo. Le domande sono relative a due avvisi pubblici per accedere al ‘Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo’ e per la costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione, con il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico.

“Le 112 domande di partecipazione ai bandi sulla formazione indicano che il Ministero del Turismo ha intercettato un’esigenza attuale e concreta del settore, quella, cioè, di accrescere il livello professionale e definire progetti di formazione di eccellenza per i lavoratori del comparto – dice la ministro Daniela Santanché -. Questa, insieme ai numeri significativi del bando nazionale per le guide turistiche, che si avvia verso le 20 mila domande, è un’importante conferma su quanto l’industria turistica necessitasse di nuovi strumenti per crescere, svilupparsi e innovarsi ulteriormente”.

Per il Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo’ sono state presentate 38 domande, mentre per il finanziamento di progetti di formazione di eccellenza nel settore turistico finalizzato alla costituzione del Polo Nazionale Strategico del Turismo di Alta Formazione le richieste sono state 74.