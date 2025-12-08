Fs, su treni e bus la nuova livrea dedicata alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

A soli due mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, il Gruppo Fs celebra l’arrivo dell’atteso evento sportivo con una livrea dedicata e un videomapping sulla facciata della stazione di Milano Centrale.
Da oggi i treni - Frecciarossa, Intercity e Regionale di Trenitalia - e i bus di Busitalia circoleranno in tutta Italia con la nuova decorazione dedicata ai Giochi, a simboleggiare l’impegno del Gruppo come Mobility Premium Partner della manifestazione.
Il videomapping rimarrà invece sulla facciata della stazione di Milano Centrale dalle 18 alle 23:30 fino al 15 marzo 2026, raccontando per immagini la storia del Gruppo Fs.
Milano Centrale è, inoltre, la prima ad accogliere il ‘Look of the Games’, l’identità visiva dei Giochi.