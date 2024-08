Fto Sardegna: continuità territoriale e low cost i temi caldi

Fto Sardegna ha incontrato la nuova assessora ai Trasporti della regione, Barbara Manca. Sul tavolo di discussione la continuità territoriale e il rapporto con i vettori low cost.

“L’incontro di ieri con lei e il suo staff e soprattutto la loro attenzione alle nostre istanze rappresentano l’avvio di un dialogo che speriamo sia fruttuoso” dice Stefano Vavoli, referente Sardegna per la Federazione turismo organizzato di Confcommercio.

Sul tema della continuità territoriale, Fto ha “messo sul tavolo le preoccupazioni circa le regole attuali. Ma - prosegue Vavoli - abbiamo riflettuto anche sul nuovo bando pluriennale a partire dal 2025, sottoponendo i punti che auspichiamo vengano presi in considerazione”.



“Infine non potevamo non affrontare il nodo low cost e abbiamo chiesto alla Regione di sensibilizzare i vettori rispetto alla collaborazione con le agenzie di viaggi, imprescindibile – ha concluso il referente Fto – per garantire i dovuti diritti di mobilità ai sardi”.