Fuorisalone a Milano: ecco alcuni appuntamenti top

Il Fuorisalone di Milano è uno dei momenti più adatti per scoprire qualche angolo della città alternativo. Come riporta il Corriere della Sera, Fuorisalone.it ha selezionato 12 appuntamenti della Design Week organizzati in location inedite.

Alcova, piattaforma internazionale per il design contemporaneo, apre al pubblico dal 15 al 21 aprile nel contesto inedito di due ville dell’area metropolitana di Milano, Villa Borsani e Villa Bagatti Valsecchi.

Artemest presenta invece la seconda edizione de L’Appartamento all’interno di una nuova location, Residenza Vignale.

È sulla Darsena che si trovano le selezioni di MoscaPartners per la 4a edizione di Design Variations: un garage nascosto che conserva la vocazione meneghina alla trasformazione.

Il progetto di Bagno Diurno propone la riqualificazione e riattivazione dell’edificio dismesso dell’Ex Casa dell’Acqua di via Giacosa 30. Curato da Studio Latte e Finemateria, intende creare un luogo di dialogo e socialità per la città di Milano, attraverso un progetto espositivo e un calendario di eventi che si susseguiranno durante la Design Week sulle tematiche proposte.

Isola Design Festival presenterà un’evoluzione del suo format di successo approdando in location inedite, come Lampo Milano, WAO PL7, e Galleria Bonelli.

Il programma di Baranzate Ateliers presenta un panorama di opere di 14 designer da Zaventem Ateliers. Lavorando in sinergia e guidati da un profondo impegno nei confronti dei valori sociali e ambientali, gli artisti hanno prodotto progetti unici e innovativi che fondono creatività e sostenibilità, presentati in un’inedita location industriale in zona Mecenate.

Per la prima volta alla design week di Milano arriva il progetto Artesanos Manufactura Peruana, per l’occasione presentato presso il Cinema Casoretto, location dell’omonimo quartiere milanese riaperta dopo quasi 30 anni dalla chiusura per questo speciale evento al Fuorisalone 2024.

Capsule Plaza torna per la sua seconda edizione: oltre ad occupare lo Spazio Maiocchi. l’edizione 2024 di Capsule Plaza si estenderà a una nuova sede satellite a 10 Corso Como, con gallerie dedicate all’arte e al design recentemente rinnovate dall’agenzia interdisciplinare 2050+.

Al Basic Village di via Farini, con oltre 1000 metri quadri dedicati a nuovi prodotti, allestimenti speciali e attività, Convey mira a collegare marchi contemporanei e figure di spicco per accelerare la loro crescita, creando opportunità per contribuire a costruire la nuova scena internazionale del design.

Infine Dropcity presenta In Progress: inizia il cantiere dell’assetto definitivo di Dropcity, Centro di Architettura e Design la cui apertura è prevista entro la fine del 2024. Durante la Milano Design Week, il processo di autocostruzione di Dropcity coinvolgerà università, aziende innovative e collettivi. Dal 12 a 21 aprile, gli spazi dei tunnel lungo via Sammartini ospiteranno mostre, installazioni, conferenze, workshop e iniziative legate al tema del processo in architettura e design.