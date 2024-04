Salone del Mobile, salgono i prezzi degli hotel milanesi

Salgono i prezzi della ricettività milanese a pochi giorni dall’inizio del Salone del Mobile, in programma dal 16 al 21 aprile. Nonostante sul sito della manifestazione ci sia l’indicazione di dove pernottare, grazie all’attivazione di un servizio con tariffe convenzionate in partnership con MiCodmc, i prezzi stanno salendo sia nel settore alberghiero, sia nell’extralberghiero.

Si stima che l’occupazione media degli hotel sarà di oltre l’80%, con maggiore richiesta in centro nella fascia medio-alta, nelle zone del Fuorisalone e nella fascia Nord-Ovest di Milano che fa riferimento alla Fiera.

La situazione degli affitti brevi

Per quanto riguarda, invece, gli affitti brevi Marco Celani, a.d. di Italianway, ha rivelato le cifre del business a Il Sole 24 Ore: “Al 10 aprile 2024 gli appartamenti gestiti in modo professionale nella città di Milano sono full al 66% sull’intera durata del Salone - spiega -, con una tariffa media di 386 euro al giorno e una finestra di prenotazione di 34 giorni. Solo qualche giorno fa, la finestra di prenotazione era di 48 giorni e la tariffa media di 406 euro al giorno. Il transato per appartamento al momento è di circa 1.561€ per la settimana, anche se non si tratta di cifre definitive”.

Celani sottolinea che è sbagliato parlare di prezzi folli, che anche quando si registrano sono relativi al segmento degli immobili di lusso offerti in città. “Gli appartamenti che sono stati prenotati prima - dice - sono quelli grandi, dal trilocale in su, e quelli estremamente centrali, con il rapporto tariffa/qualità più conveniente”.