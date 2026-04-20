Gardaland Resort punta su eventi dal vivo, tra K-pop e mondo dei videogiochi

È la vice president Daniela Bricola a inaugurare ufficialmente la stagione 50+1 di Gardaland Resort, anche se ormai è difficile considerare “stagione” soltanto l’estate, perché il parco divertimenti sul lago di Garda rimane aperto 9 mesi su 12 e, conferma la vice president alla conferenza stampa inaugurale, le stagioni di spalla diventano sempre più importanti, complice il caldo estivo ma anche il programma di eventi che viene curato su tutto l’arco dell’anno

Come racconta Bricola: “Strutturiamo un’offerta a 360° che spazia dall’intrattenimento puro, alle proposte di edutainment, fino ai soggiorni a tema. Accanto alle 40 attrazioni del Parco, puntiamo sui nuovi show indoor e outdoor”.

Un programma che strizza l’occhio sempre più ai trend internazionali dell’intrattenimento, anche grazie al gruppo Merlin Entertainments, di cui il parco fa parte, in primis il fenomeno K-pop e il mondo dei videogiochi, entrambi segmenti in grado di mobilitare una fan base dai numeri decisamente interessanti.

Le novità 2026 di Gardaland Resort

La prima novità è il debutto internazionale di “Animal Crossing™: New Horizons al Gardaland Sea Life Aquarium”. Il celebre videogioco di simulazione, sviluppato da Nintendo, è protagonista di un’esperienza (disponibile fino al 10 maggio) che crea un ponte tra mondo digitale e realtà.

Al Gardaland Theatre debutta, poi, uno show inedito ambientato nel deserto del Nevada: “District 51 – Hangar of Mystery” combina illusionismo, tecnologia e atmosfere enigmatiche, contribuendo a rinnovare l’offerta di intrattenimento del teatro.

Gli appuntamenti estivi

Dal 27 giugno al 6 settembre sono riconfermate le aperture serali fino alle 23 con “Night is Magic”, per permettere agli ospiti di vivere il parco in una dimensione notturna, con intrattenimento dal vivo. Il Summer Festival, evento musicale live in Piazza Jumanji, segnerà l’apertura della stagione estiva.

A giugno un intero weekend (13 e 14) sarà dedicato al fenomeno globale del K-pop. In programma un vero e proprio mini festival con artisti e performer provenienti direttamente dalla Corea, in esclusiva per Gardaland Resort e per l’Italia. Il programma includerà diversi momenti chiave come fan meet con gli artisti, masterclass di danza, fino alle proposte food coreane. Tra le presenze confermate, l’artista Rocky, per la prima volta in Europa, il cantante Kisu, il dj Hyuny e il girl group Lightsum.

Dal 18 luglio il format “Minecraft ‘Meet the Mobs’, incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti”, arriva a Gardaland Resort per sei settimane. L'esperienza, inclusa nel biglietto di ingresso al Parco, permetterà di incontrare i mob di Minecraft dal vivo in un evento interattivo pensato per tutta la famiglia. Nel parco saranno presenti sei scenari ispirati al mondo di Minecraft con cuccioli di Mob posizionati in diverse aree: completando il percorso e collezionandoli tutti si potrà ottenere un esclusivo premio digitale legato al gioco, al Minecraft Hub.

Il palinsesto dopo l’estate

Sono confermati gli eventi già collaudati per il post agosto. come Gardaland Oktoberfest, Gardaland Magic Halloween e Gardaland Magic Winter che valorizzano le stagioni spalla per i flussi al parco.

Sono operativi sempre anche i tre hotel di riferimento di Gardaland Resort (Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel) che contano complessivamente 475 camere, di cui 264 tematizzate, pensate per ogni target, non solo famiglie.