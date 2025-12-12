Gardaland rinnova l’emozione invernale con il Magic Winter 2025

Arriva l’inverno a Gardaland, che anche quest’anno lancia Gardaland Magic Winter, l’appuntamento che fino al 6 gennaio 2026 trasforma Gardaland Resort in un universo incantato.

Quest’anno Gardaland Magic Winter si rinnova con proposte sorprendenti: un mix di avventura — su ruote e molto di più — pensato per regalare a ogni età un’esperienza unica. In Piazza Jumanji arriva Slitte in Festa, la nuova area pensata per i più piccoli. Qui i bambini potranno mettersi alla guida di colorate mini-slitte, vere baby car a tema invernale, e vivere un’esperienza dinamica e divertente all’aperto e in totale sicurezza.

Per i ragazzi dai 6 anni in su, l’avventura entra in scena con Turbo Ice, una pista di 280 metri quadrati dedicata al drifting con mini-go-kart elettrici. Grazie a una superficie che simula l’effetto del ghiaccio sotto le ruote, i giovani piloti potranno affrontare curve, derapate e manovre emozionanti.

Per chi ama stupirsi, Gardaland Magic Winter 2025 propone una novità “da record” per dimensioni e impatto: la Crystal Globe, una cupola geodetica di 16 metri di diametro e oltre 7 metri di altezza, una sorta di “gigantesca palla di neve” pronta a diventare un nuovo luogo per divertenti selfie. Qui gli ospiti di tutte le età potranno lasciarsi travolgere dal ritmo delle musiche natalizie e divertirsi a cantare e danzare tra oltre 200 palloncini fluttuanti.

Gli spettacoli live rendono omaggio alle origini del Parco, mescolando emozione intergenerazionale e intrattenimento in grande stile. Durante Magic Winter, luci, scenografie e atmosfere natalizie animano ogni angolo del Parco. L’incontro con Babbo Natale resta un appuntamento irrinunciabile: accompagnati dagli elfi, i bambini possono entrare in una baita innevata, scrivere la loro letterina e vivere un momento magico in attesa di ricevere i doni la notte del 25 dicembre.

Al calar della sera, il Parco si illumina e la magia prende vita con Sparkling. Alle ore 18:00 l’Albero di Prezzemolo diventa protagonista di uno spettacolo sorprendente tra musica, effetti luminosi e scenografie.