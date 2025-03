Giubileo, Federalberghi Roma: “Calo di turisti tra dicembre e febbraio”

Per la verità, non si tratta di un fenomeno nuovissimo: già il conteggio dei turisti totali durante le Olimpiadi di Parigi aveva deluso. Ora il copione si ripete con il Giubileo a Roma.

“Dicembre, gennaio e febbraio sono stati sotto tono, leggermente meno rispetto all’anno precedente - afferma Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, come riporta adnkronos.it -. Una tendenza legata a questa enfasi data al Giubileo e probabilmente molte persone hanno preferito non venire a Roma durante questo periodo. E’ normale che quando c’è un grande evento succeda questo, ma non solo a Roma”.

In ogni caso, Roscioli si attende in camboio di marcia. “A marzo abbiamo già visto un’inversione di tendenza, grazie anche al rugby e alla Maratona e ci aspettiamo di attestarci quantomeno sui numeri dello scorso anno”.