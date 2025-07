È stata Federica Pellegrini, per la prima volta nelle vesti di madrina, a tenere a battesimo GNV Orion, Nel tardo pomeriggio di giovedì 3 luglio, nel porto di Genova si è tenuta la tradizionale cerimonia di battesimo del 26esimo traghetto di nuova generazione di GNV, compagnia del Gruppo MSC.

“Siamo felice e orgogliosi di poter salutare 26esima unità della flotta, disegnata e pensata per il mercato italiano” ha detto Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo di GNV, durante il battesimo.

Orion e Polaris, le ultime arrivate nella compagnia del Gruppo MSC, sono considerate come il “primo grande passo di un programma di rinnovamento della flotta che ha richiesto un miliardo di investimento per otto unità, con il completamento delle altre sei entro il 2030”.

GNV Orion è stata costruita dal cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) di Canton in Cina dal quale è salpata lo scorso 30 aprile, per approdare a Genova il 30 maggio. Ha una stazza lorda di circa 52mila tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 433 cabine e ha una capacità di carico di 1.700 passeggeri e 3.080 metri lineari che la rendono una delle navi ro-pax tra le più capienti e spaziose in servizio nel Mediterraneo.

Come le altre 7 nuove unità che fanno parte del piano di rinnovamento della flotta GNV (da completare entro il 2030) Orion è dotata di tecnologie ambientali avanzate che le consentono di tagliare le emissioni di CO2 di oltre il 30% rispetto alle unità di precedente generazione. Entrerà in servizio sulle rotte principali del Mediterraneo e farà base a Genova. I vertici di GNV hanno fatto intendere anche di voler incrementare i collegamenti con il Nord-Africa.

“I traghetti non sono solo mezzi di trasporto ma vere infrastrutture strategiche capaci di collegare territori e creare valore per le comunità locali – ha detto l’a.d. Matteo Catani -. Abbiamo un mandato ambizioso e il nostro obiettivo è quello di posizionarci come leader nel settore ferries in tutto il Mediterraneo”.