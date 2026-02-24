Gnv: entra in flotta la 29esima nave della flotta, la Pegasus

Sarà operativa a partire dal prossimo mese di aprile la nuova nave Gnv Pegasus, 29esima unità della flotta della compagnia di traghetti. Un altro passo nel percorso di rafforzamento della presenza di Gnv nel Mediterraneo, con un incremento della capacità operativa a supporto della domanda sulle rotte servite.

“Costruita nel 2001 e precedentemente in flotta al Gruppo Moby – si legge in una nota della società -, Gnv Pegasus presenta caratteristiche tecniche in linea con gli standard operativi della compagnia: una lunghezza di 214 metri, una larghezza di 26 metri e una stazza lorda pari a 35.736 tonnellate, per una velocità massima di 23,5 nodi. L’unità è gemella di Gnv Altair, entrata in flotta lo scorso 15 gennaio, e si inserisce nella strategia di progressivo ampliamento e rinnovo della flotta”.

La nave dispone di 319 cabine e può accogliere fino a 2.700 passeggeri, oltre a offrire 915 metri lineari di capacità di carico.