L’intelligenza artificiale debutta nel settore dei traghetti come strumento di vendita. GNV introduce Ginevra AI, un assistente conversazionale che consente di prenotare un viaggio dialogando in linguaggio naturale, dalla richiesta iniziale fino al pagamento. “Si tratta di un canale aggiuntivo pensato per ampliare le possibilità di scelta del cliente e supportare anche il canale intermediato - ha spiegato Matteo Della Valle, chief commercial officer di GNV -. Siamo orgogliosi di essere i primi nel settore ferry a introdurre questa novità”.

L’assistente è stato sviluppato con Blu Pantheon, società specializzata in Agentic AI per le imprese, e Mercurio Misura, partner di GNV per la formazione del personale. Il sistema è in grado di proporre tratte, sistemazioni e servizi aggiuntivi sulla base delle richieste formulate dall’utente e sarà progressivamente integrato con l’area riservata.

“Stiamo evolvendo verso un modello in cui non sono più le persone ad adattarsi ai nostri processi, ma sono i servizi a modellarsi sulle esigenze dei clienti. Grazie all'integrazione tra dati e intelligenza artificiale, possiamo costruire esperienze sempre più proattive e personalizzate, capaci di accompagnare il passeggero lungo tutto il suo viaggio, dalla pianificazione fino al rientro ha dichiarato Barbara Poli, chief information technology officer di GNV.

La trasformazione digitale passa anche dal check-in online con boarding pass mobile (già disponibile sulle linee domestiche) e dal nuovo myGNV Club che sostituisce il precedente sistema cashback.