Gnv, posa della chiglia per la nuova nave Gnv Virgo

Posa della chiglia in Cina per Virgo, la prima nave a Gnl di Gnv. Si tratta della terza delle quattro unità ro-pax attualmente in costruzione presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International.

Alla cerimonia hanno preso parte una delegazione del Gruppo Msc - proprietario della compagnia di navigazione - insieme a rappresentanti del cantiere cinese e di Rina.

“Gnv Virgo è la terza delle quattro navi di nuova costruzione che entreranno nella nostra flotta entro i prossimi due anni e soprattutto la prima ad essere alimentata a Gnl - ha spiegato l’amministratore delegato di Gnv, Matteo Catani -. Come ricordato anche dal presidente di Assarmatori, Stefano Messina, durante il recente annual meeting dell’associazione, il gas naturale liquefatto rappresenta il carburante sul quale il nostro settore dovrà puntare nei prossimi anni per affrontare con concretezza, sempre che il Governo ne sostenga la disponibilità e diffusione, la transizione energetica e raggiungere gli ambiziosi obiettivi imposti dall’Unione europea”.

Gnv Virgo sarà la prima nave della compagnia ad essere dual fuel Gnl, avrà una stazza lorda di circa 52.300 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di oltre 420 cabine e avrà una capacità di carico di 1.785 passeggeri e di 2.780 metri lineari.