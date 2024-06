Gnv, varo tecnico per la nuova nave: si chiamerà Orion

Si chiamerà Orion la nuova nave di Gnv, che ne ha svelato il nome in occasione del suo varo tecnico, celebrato in Cina nel cantiere navale Guangzhou Shipyard International.

La seconda delle quattro unità ro-pax in costruzione per la compagnia di traghetti del Gruppo Msc avrà una stazza lorda di circa 52mila tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 433 cabine e avrà una capacità di carico di 1.785 passeggeri e di 3100 metri lineari.

Le unità in consegna

Gnv Orion verrà consegnata all’armatore nell’estate del 2025 e sarà seguita da altre due unità, in consegna rispettivamente nella prima e nella seconda metà del 2026. Così come tutte quattro le unità di nuova costruzione, anche Gnv Orion è già dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing, ossia la connessione tramite una presa alla rete elettrica in banchina, che consente un abbattimento delle emissioni e un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale.

Tutte le nuove navi saranno dotate di sistemi di pulizia dei gas di scarico (Egcs), riduzione catalitica selettiva (Scr) e tecnologie di riciclaggio del calore.

Gnv Orion è stata preceduta dalla prima delle nuove navi, Gnv Polaris, il cui ingresso in flotta è previsto entro la fine del 2024.