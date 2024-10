Gnv inizia il rinnovo della flotta. Con la consegna di Gnv Polaris, la compagnia di traghetti del Gruppo Msc porta a casa la prima delle quattro nuove navi in costruzione.

Polaris entrerà in servizio nel Mediterraneo nel gennaio 2025 e grazie alle sue caratteristiche tecniche potenzierà il network della compagnia, garantendo una maggiore flessibilità operativa e una gestione più efficiente dei picchi stagionali, con particolare attenzione alle tratte verso Sicilia e Sardegna.

“La consegna di questa nave rappresenta per Gnv un momento di estrema importanza: si tratta del primo importante passo di un progetto di ammodernamento della flotta che ci vedrà portare nei prossimi anni sul mercato un’offerta e un servizio di altissima qualità permettendoci di posizionarci come operatore d’eccellenza sul Mediterraneo - ha dichiarato il ceo di Gnv, Matteo Catani -. Non meno significativo ricordare che, grazie ai suoi alti standard in termini di efficienza energetica e la possibilità di usufruire del cold ironing, questa nave rappresenta un fondamentale passo per la nostra compagnia anche in termini di riduzione dell’impatto ambientale delle nostre operazioni e farà da acceleratore del percorso di sostenibilità che abbiamo avviato e in cui crediamo fermamente.”

La prima delle quattro nuove unità ro-pax è stata costruita in Cina presso il cantiere navale Guangzhou Shipyard International (GSI) e avrà una stazza lorda di circa 46.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri, una larghezza di 29,60 metri e potrà raggiungere una velocità massima di 25 nodi. Disporrà di 239 cabine e avrà una capacità di carico di 1.500 passeggeri e di 3100 metri lineari.