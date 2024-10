Gnv ha appena aperto le vendite per l’estate 2025. Una scelta, quella di anticipare la data rispetto agli anni scorsi, dettata proprio dalle richieste del trade. “Già in passato eravamo stati sollecitati in tal senso e quest’anno abbiamo deciso di muoverci prima di fine ottobre - spiega Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv -. Abbiamo deciso di andare incontro all’intermediato, a quelle adv che vedono nell’anticipazione delle vendite un’opportunità in più per i propri clienti”.

A essere spinte saranno le destinazioni storiche come Sardegna, Sicilia, Marocco, Tunisia, Baleari e Albania con un’offerta molto più ampia, grazie all’arrivo delle nuove navi.

“Il 2025 sarà per la nostra azienda un momento di svolta proprio in virtù del rinnovamento della flotta - prosegue Della Valle -. Ci aspettiamo una grande annata che, per quanto concerne i trend turistici, non smette di profumare di italiano”.

Nei prossimi mesi Gnv si impegnerà giornalmente per rispettare il patto con i clienti siglato formalmente durante l’ultima edizione dei Gnv Awards, puntando ancora di più sulla sicurezza e sul servizio di assistenza 24/7 ma anche calendarizzando una programmazione più intensiva dei lavori di manutenzione, così da limitare possibili disagi.