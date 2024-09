“La stagione 2024 è stata caratterizzata da volumi in linea con il 2023, anno in cui eravamo stabilmente sopra il 2019 del 30%. A oggi abbiamo trasportato 1,6 milioni di passeggeri con ottime performance in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%)”. Matteo Della Valle (a sin. nella foto), chief passengers commercial officer di Gnv, ha sintetizzato l’andamento della compagnia nel corso della quinta edizione dei Gnv Awards. L’evento si è svolto a bordo di Gnv La Suprema a Napoli con la partecipazione di 300 adv nazionali e internazionali, e ad accogliere gli ospiti sono stati, oltre a Della Valle, l’a.d. della compagnia, Matteo Catani (a destra nella foto).

In questo scenario, le agenzie (offline e ota) si confermano il canale di vendita principale di Gnv veicolando oltre il 50% delle prenotazioni. “Da ottobre - prosegue Della Valle -, tutte le adv avranno a disposizione il nuovo portale Gnv Booking, che porterà grandi vantaggi sia per le adv stesse sia per i passeggeri in quanto permette di compiere diverse operazioni in modo autonomo rendendo il processo più semplice e veloce”.