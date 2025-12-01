Gnv rafforza la linea Napoli-Palermo

Gnv potenzia la linea Napoli–Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni a settimana, operate da due navi per ciascuna direzione. L’obiettivo è servire in modo più efficace diverse tipologie di clienti e rispondere alle esigenze di mobilità passeggeri e merci per tutta la stagione invernale e in vista dell’estate 2026.

Dal 25 novembre, la capacità è stata aumentata da 3.300 a 4.700 metri lineari grazie a Gnv Splendid, Gnv Auriga e alla nave Golden Carrier (noleggio temporaneo). Dal 19 dicembre, con l’ingresso di Gnv Sirio, le navi in servizio passeranno da tre a quattro, raggiungendo oltre 6mila metri lineari di capacità complessiva sulla rotta.

Le prenotazioni registrano già un incremento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, segnalando l’interesse crescente di passeggeri e operatori del settore merci. Il potenziamento consolida un collegamento strategico per il network Gnv, garantendo maggiore flessibilità operativa e sostenendo la crescita socioeconomica dei territori serviti, essenziali per gli scambi tra Campania, Sicilia e resto d’Italia.

Matteo Della Valle, chief commercial officer di Gnv: “Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori”.